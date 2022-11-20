Генич: «Химки» - это шапито»

Популярный комментатор Константин Генич поделился мнением о выступлении подмосковных «Химок» в первой части нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Химки» - это шапито. Это не разочарование - это весело, когда такая команда в РПЛ. На команду в РПЛ никто не ходит. Можно только посмеяться над тем, что происходит в команде», - передает слова Константина «Спорт-экспресс».

По итогам 17 сыгранных туров чемпионата России «Химки» набрали 12 баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

В этом году подмосковной команде осталось провести два матча в Фонбет Кубке России – против «Пари НН» и «Краснодара».