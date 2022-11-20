ЦСКА назвал «Аталанте» стоимость Зайнутдинова

Московский ЦСКА готов расстаться с защитником Бактиёром Зайнутдиновым, интерес к которому проявляет «Аталанта». Об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, итальянский клуб рассматривает «армейца» в качестве замены Хансу Хатебуру, который может сменить команду в ближайшем будущем. В свою очередь ЦСКА готов расстаться со своим футболистом, если за него заплатят порядка четырех миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 поединках московского коллектива, в которых не отметился голевыми действиями. Действующий контракт Бактиёра рассчитан до середины 2025 года.