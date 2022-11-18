Орещук – о Захаряне: «В «Челси» уже говорили, что переговоры были приостановлены»

Обладатель серебряных медалей Кубка Венгрии в составе будапештского «Уйпешт Дожа» Роман Орещук высказался по поводу ситуации Арсена Захаряна с лондонским «Челси».

«Тоже интересна эта история, правда, в «Челси» уже говорили, что переговоры были приостановлены», - цитирует Орещука Bet On Mobile.

Специалист считает, что в том случае, если Захарян скажет о том, что желает сменить гражданство и начать применять свои футбольные навыки в европейских чемпионатах, то его следует поддержать в этом начинании, ведь у Захаряна есть очень большой футбольный талант, и это в плюс к молодому возрасту спортсмена.