Измайлов рассказал, почему в России мало частных клубов

Руководитель Первой лиги Наиль Измайлов высказался на тему частных клубов в отечественном футболе.

«Почему богатых людей в России много, а частных клубов – мало? Потому что это невыгодно. Потому что модель управления вокруг выстроена таким образом, что все живут за счёт потребления выделенного бюджета», — заявил функционер в интервью «Чемпионату». По его словам, во многих клубах управленческий процесс не настроен на заработок денег, что должно быть, по мнению экс-директора «Спартака», одной из главных задач.

Напомним, что президентом второй по силе лиги России Измайлов стал в октябре текущего года.