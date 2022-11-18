Игрок «Сочи» Ушатов рассказал об уходе Гаранина

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился информацией об отставке экс-тренера команды Вадима Гаранина. Стоит отметить, что официально южане еще не подтвердили увольнение специалиста.

«Собрали на следующий день после игры с «Уралом». Про Гаранина ничего не говорили, просто объявили: до конца зимы вас будет тренировать Точилин», — приводит слова Ушатова Sport24.

Футболист выразил уверенность в том, что мы еще увидим Гаранина в какой-то команде Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две голевые передачи.