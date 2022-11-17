Тихонов уверен, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах «красно-белых» на борьбу с «Зенитом» за золотые медали чемпионата России.

«Возможна ли чемпионская гонка? Конечно. Шесть очков — это не двенадцать, и даже не девять. Мы помним сезон, когда «Зенит» лидировал с большим отрывом, а потом он сократился», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что «Зенит» является очень сильной командой на данный момент, но «Спартак» демонстрирует уверенную игру, которую еще можно улучшить зимой.

После 17 туров санкт-петербургский клуб лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка, а «красно-белые» идут на второй строчке, имея в своем активе 36 баллов.