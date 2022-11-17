Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов уверен, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

17 Ноября 2022 • 18:09 Комментировать

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о шансах «красно-белых» на борьбу с «Зенитом» за золотые медали чемпионата России.

«Возможна ли чемпионская гонка? Конечно. Шесть очков — это не двенадцать, и даже не девять. Мы помним сезон, когда «Зенит» лидировал с большим отрывом, а потом он сократился», — приводит слова Тихонова «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что «Зенит» является очень сильной командой на данный момент, но «Спартак» демонстрирует уверенную игру, которую еще можно улучшить зимой.

После 17 туров санкт-петербургский клуб лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка, а «красно-белые» идут на второй строчке, имея в своем активе 36 баллов. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
18:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев – о словах Лахтера: «Я не думал об уходе, у нас была отличная команда»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Спартаку» не хватает качественного центрального защитника
18:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов может возглавить «Пари НН»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Тихонов уверен, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
17:52 · Россия. Премьер-лига
Лахтер: «Газзаев мог оказаться в Италии»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Сычевой в «Спартак»? Давайте подождём» 1
17:29 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал позицию, которую должен усилить «Спартак»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» должен до конца бороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ» 1
17:09 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра хотел приостановить трудовой договор с «Сочи»
16:53 · Россия. Первая лига
Бывший тренер «Рубина» рассказал о желании вернуться в Россию
16:47 · Кубок России
Президент «Урала»: «Филипенко? Может, ещё и сыграет»
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отпугивает сумма отступных за Сычевого
16:20 · Россия. Премьер-лига
Зделар назвал футболистов ЦСКА, которые могли бы заиграть в Европе
16:12 · Кубок России
Малком: «Матч со «Спартаком» — один из самых важных во всём сезоне»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Даса остаётся в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем