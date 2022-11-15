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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов удивлён отставкой Слуцкого

15 Ноября 2022 • 12:15 Комментировать

Футбольный специалист Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанского «Рубина».

«Удивлен. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где команда в конце вырывала очки. Вы меня даже врасплох застали», - сказал Билялетдинов.

Напомним, что Слуцкий занимал пост главного тренера «Рубина» с декабря 2019 года. Под его руководством команда вылетела из Премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

По итогам 18 туров Первой лиги казанский клуб набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Ринат Билялетдинов
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