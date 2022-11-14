Прудников считает, что Абаскаль показал хороший уровень работы в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников оценил работу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Можно ли сказать, что Абаскаль — это тренер топ‑уровня? Это будет видно, как закончится чемпионат. Но, конечно, радует, что в кратчайшие сроки он смог немало наладить», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Абаскаль в лучшую сторону изменил игру «Спартака», это является показателем хорошего уровня тренера, но нужно смотреть, что будет дальше.

Напомним, 33-летний испанец стал главным тренером столичного клуба в июне этого года. На зимнюю паузу чемпионата России «Спартак» ушел на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.