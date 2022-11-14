​Чернов верит, что «Спартак» догонит «Зенит»

Выступающий за «Спартак» защитник Никита Чернов ответил на вопрос, способна ли команда настичь «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.

После 17 сыгранных туров «Спартак» идёт в турнирной таблице Премьер-лиги вторым, отставая от «Зенита» на шесть зачётных баллов.

«Безусловно. Шесть очков - это, по сути, две игры. Все мы видели, как «Ахмат» преподнёс сюрприз», - сказал Чернов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в первой части чемпионата России «Зенит» потерпел лишь одно поражение – от «Ахмата» на своём поле со счётом 1:2.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.