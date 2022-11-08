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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агкацев высказался о своём будущем в «Краснодаре»

08 Ноября 2022 • 13:38 Комментировать

Резервный голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поведал о том, планирует ли сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики в стане «быков».

«Уйти в аренду, потому что мало играю? Не знаю. Пока мне есть куда прибавлять. Хочу оставаться в «Краснодаре» и развиваться. Потом уже будем думать», - передает слова 20-летнего вратаря Legalbet.

Агкацев – воспитанник академии краснодарского клуба. В текущем сезоне голкипер поучаствовал в двух поединках за «быков», в которых пропустил один мяч.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Станислав Агкацев
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