Кавазашвили: «Селихов своей игрой заслужил вызов в сборную России»

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался насчет приглашения в национальную команду России голкипера «красно-белых» Александра Селихова.

«Неудивительно, что Карпин вызвал его в сборную, своей игрой он это заслужил. Хорошо, что помимо Сафонова у нас есть еще голкиперы, которые могут составить ему конкуренцию», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Селихов провел 15 поединков за «народную команду», в которых пропустил 18 голов. В пяти играх он отстоял на ноль.

В ноябре сборная России поведет два товарищеский поединка – против Таджикистана и Узбекистана.