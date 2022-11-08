Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вывод защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова из основного состава питерской команды после поражения от «Ахмата» со счётом 1:2.

- Мне кажется странным, что Чистякова могли убрать только за одну ошибку. Тем более когда «Зенит» уже выиграл много матчей в чемпионате и уверенной шёл на первом месте. Было бы бессмысленно выводить футболиста из-за одного неудачного матча или из-за неудачного тайма. По-моему, там есть что-то большее, а что именно, я не знаю. Возможно, конфликт с тренером. Читал в прессе, что якобы Чистяков сдал матч. Думаю, такие сообщения – просто цирк.