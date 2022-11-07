​«Локомотив» отстранил Педро Габриэла от тренировок

Форвард «Локомотива» Педро Габриэл пропустил последний матч команды против «Урала» - бразилец не попал даже в запас. По данным Metaratings, 22-летний футболист сейчас даже не тренируется с командой. Педро Габриэл был отстранён из-за разногласий с тренерским штабом – бразильский игрок не принимает предъявляемых к нему требований.

За «Локомотив» Педро Габриэл провёл 9 матчей, в которых забил 4 гола.

На текущий момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч московская команда проведёт 12 ноября – против «Спартака» на своём поле.