Бубнов назвал победителя матча «Урал» - «Локомотив»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке 16-го тура Премьер-лиги, в котором екатеринбургский «Урал» на своем поле примет московский «Локомотив».

«2:1. «Урал» уверенно набирает очки, и у команды пошла игра. Во встрече с прямым конкурентом необходимо побеждать, чтобы окончательно оторваться от опасной зоны», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча состоится на стадионе в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. После 15 туров «Урал» набрал 17 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на 14-й строчке с 12 очками.