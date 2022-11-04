Чанов считает, что российским клубам нужно присмотреться к Хайкину

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном переходе голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в клуб РПЛ.

«Всегда хорошо, когда наши футболисты возвращаются в родной чемпионат, приятно видеть их снова у нас на полях», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Эксперт считает большим плюсом зарубежный опыт Хайкина, он всем показал свой высокий уровень, но он сам должен сделать выбор — хочет ли он перейти в Российскую премьер-лигу или продолжить выступление в Европе.

Ранее 27-летний российский голкипер в социальных сетях сообщил, что не собирается продлевать контракт с норвежским клубом, который истекает в конце этого года.