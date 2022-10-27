​ЭСК признала красную карточку Каккоева ошибкой, но удаление было верным

Экспертно-судейская комиссия разобрала ряд моментов по итогам матчей 14-го тура чемпионата России. Одним из моментов стал эпизод, в котором игрок «Пари НН» Никита Каккоев после паса на партнёра специально ударил ногой Джона Кордобу.

Большинство членов ЭСК не видели со стороны Каккоева агрессивного поведения, учитывая незначительность контакта и отсутствия чрезмерной силы. ЭСК признала красную карточку для игрока «Пари НН» ошибочной. По мнению комиссии, футболист должен был получить жёлтую карточку. При этом Каккоев все равно покинул бы поле, ведь у него в пассиве уже было предупреждение.