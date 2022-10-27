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Бывший тренер «Уфы» Стукалов высказался об Урунове

27 Октября 2022 • 09:46 Комментировать
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...
Уфа
29.10 17:00

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился мнением об экс-полузащитнике башкирской команды Остоне Урунове.

Напомним, 25 октября 21-летний «Урунов» покинул екатеринбургский «Урал», расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Стукалов признался, что не понимает истинных причин, происходящих событий в карьере талантливого игрока.   

«Он неординарный футболист, с хорошей координацией, техникой. Может двоих‑троих обыграть. Если смотреть на количество его спринтов за матч, там уровень очень высокий», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Урунов провёл в составе «Урала» три матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее полузащитник также выступал за московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов Остон Урунов
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