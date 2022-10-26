Легенда «Спартака»: «Борьба с «Зенитом» бесполезна»

Экс-игрок столичного «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о лидерстве петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

«Борьба с «Зенитом» бесполезна. Борьба, скорее всего, пойдет за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

«Спартак», занимающий второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имеет в своем активе 29 набранных баллов. «Красно-белые» опережают идущий третьим ЦСКА на три пункта.