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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легенда «Спартака»: «Борьба с «Зенитом» бесполезна»

26 Октября 2022 • 11:08 Комментировать (2)

Экс-игрок столичного «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о лидерстве петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

«Борьба с «Зенитом» бесполезна. Борьба, скорее всего, пойдет за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

«Спартак», занимающий второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, имеет в своем активе 29 набранных баллов. «Красно-белые» опережают идущий третьим ЦСКА на три пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Тихонов
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Комментарии (2)
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wild cat
26 Октября 2022 в 11:22
умные мысли понимающего человека..)) зачем вся эта возня
wertygaz
26 Октября 2022 в 11:18
Не с таким настроем должны быть легенды, должны заряжать игроков, вдохновлять и тд. А тут бесполезно…
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