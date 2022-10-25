​«Урал» исключил Урунова из заявки

В летнее трансферное окно полузащитник Остон Урунов сменил «Спартак» на «Урал». С тех пор футболист трижды сыграл за «шмелей», проводя на поле 33, 27 и 19 минут без результативных действий.

В понедельник «Урал» исключил Остона Урунова из своей заявки на сезон 2022/2023. В этом можно убедиться на официальном сайте Российской премьер-лиги в разделе отзаявок. Наверняка в ближайшее время в «Урале» дадут комментарий насчёт ситуации 21-летнего футболиста.

«Урал» на текущий момент располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Главным тренером команды является белорусский специалист Виктор Ганчаренко.