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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Урал» исключил Урунова из заявки

25 Октября 2022 • 14:28 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Остон Урунов сменил «Спартак» на «Урал». С тех пор футболист трижды сыграл за «шмелей», проводя на поле 33, 27 и 19 минут без результативных действий.

В понедельник «Урал» исключил Остона Урунова из своей заявки на сезон 2022/2023. В этом можно убедиться на официальном сайте Российской премьер-лиги в разделе отзаявок. Наверняка в ближайшее время в «Урале» дадут комментарий насчёт ситуации 21-летнего футболиста.

«Урал» на текущий момент располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Главным тренером команды является белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Остон Урунов
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