Игрок «Амкала» подписал контракт с клубом из Болгарии

Футболист самого популярного медийного клуба «Амкал» Михаил Прокопьев продолжит свои выступления в чемпионате Болгарии.

Сообщается, что полузащитник подписал профессиональный контракт с командой «Ботев», находящейся на 10-й строчке в таблице местного первенства. Напомним, что Прокопьев ранее находился на испытательном сроке в клубе. Срок и условия контракта не разглашаются.

Михаил является воспитанником петербургского «Зенита», выступавшем помимо «Амкала» за «Строгино». В составе «сине-бело-голубых» экс-игрок медийного клуба не выступал.

