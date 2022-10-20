20 октября – трагическая дата в истории футбольной России

Большое скопление людей в одном месте в определённый временной период – это всегда опасно. Порой простое стечение обстоятельств может привести к непоправимым последствиям. О некоторых таких случаях, произошедших в недалёком прошлом на отечественных стадионах, – сегодняшний наш рассказ.

20 октября 1982 года значилось в футбольном календаре как очередной день для проведения первых матчей второй стадии европейских кубковых турниров. До начала девяностых годов прошлого века в Европе футбольные матчи во всех трёх клубных турнирах – Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков – проходили в один день, в среду. Футбольные клубы ещё не настолько зависели от телевизионной рекламы, а болельщикам ведущих футбольных держав, которые во всех трёх турнирах имели максимальную квоту – по шесть команд, в этот единственный день приходилось разрываться. Но справедливости ради заметим, что телевизионные трансляции велись ещё не со всех стадионов старушки Европы. Утром, в день матча между московским «Спартаком» и голландским «Харлемом», выпал обильный для этого времени снег, что сыграло существенную роль в будущей трагедии, которая случилась в самой концовке первого из двух матчей 1/16 финала Кубка УЕФА. В завершающей стадии матча Сергей Швецов забил столь нужный второй мяч в ворота голландцев, тем самым установив окончательный счёт встречи 2:0.

Часть зрителей, а в основной своей массе это были подростки, которые чуть раньше покинули трибуны, поспешила вернуться и убедиться в забитом мяче. В этот момент и возникла давка, которая привела к гибели 66 человек. Зрителей, по официальным сведениям, значилось всего 15 тысяч. Для тех времен мизер, в связи с чем и не стали открывать все выходы из Большой спортивной арены. Директор и главный комендант «Лужников» получили по три года колонии за халатность, но вскоре были выпущены по амнистии. Впоследствии в Лужниках была установлена скульптурная композиция в память о погибших. Перед Олимпийскими играми в СССР (а футбольный олимпийский турнир предстояло провести в четырёх группах, игры которых, как планировалось, должны были пройти кроме Москвы ещё и в Киеве, Ленинграде и Минске) в столице советской Белоруссии в 1978 году на реконструкцию был закрыт главный стадион города и всей республики – арена «Динамо». В предолимпийский год свои домашние матчи местные динамовцы проводили на второй арене – стадионе «Трактор». 29 сентября 1979 года матч второго круга чемпионата СССР в Высшей лиге минские динамовцы провели со своими одноклубниками из Москвы именно там, на стадионе вмещавшем около 15 тысяч зрителей. Прозвучал финальный свисток главного судьи, и болельщики (а арена была переполнена) потянулись к выходу. Однако на стареньком стадионе отдельные сектора не были отделены друг от друга разделительной зоной, и возникла страшная давка. Болельщицкие потоки встретились возле узкого выхода, который не смог пропустить через себя такой человеческий наплыв. В итоге четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью, ещё около 30 – ранения и увечья.

В день открытия чемпионата СССР 1954 года , 4 апреля, в Тбилиси состоялся матч между чемпионом СССР 1953 года и вице–чемпионом страны. Перед игрой местного «Динамо» и столичного «Спартака» часть болельщиков прорвала ряды милиционеров. Ворота, ведущие на трибуну, были закрыты. Среди болельщиков были в основном те, кому не удалось приобрести билет. Матч вызвал повышенный интерес. На всех желающих заветных квитков попросту не хватило. В давке ворота были смяты, они превратились в груду железа – и толпа прорвалась. В результате 20 человек были раздавлены насмерть. Смерть на спортивных аренах случалась не только во время проведения футбольных матчей. Так, после торжественного открытия Зимней спартакиады народов СССР, прошедшей в марте 1982 года в Красноярске, в зрительской давке также не обошлось без человеческих жертв. Массовые мероприятия – это всегда серьёзное испытание для организаторов, правоохранительных органов. И порой просто случай может стать причиной настоящей человеческой трагедии.

Константин Лицин