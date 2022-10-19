Баринов прокомментировал возвращение Лоськова и Пашинина в «Локомотив»

Один из ведущих футболистов московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался относительно возвращения в тренерский штаб команды Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Мы все рады. Это великие люди для «Локомотива», с ними команда добивалась очень хороших результатов. Поэтому это очень хорошее и правильное решение», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Накануне «Локомотив» провел поединок против «Химок» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» победили благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

В следующем матче «Локо» встретится с «Динамо». Этот матч состоится в рамках 14-го тура Премьер-лиги.