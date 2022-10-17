​Защитник «Спартака» Маслов не имеет претензий к Карасёву

По итогам дерби против ЦСКА «Спартак» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС, попросив разобрать пять моментов. А вот защитник «красно-белых» Павел Маслов никаких претензий к обслуживавшему матч Сергею Карасёву не имеет.

«По судейству недовольства нет, с уважением отношусь к Карасёву. У судей сложная работа. Он принимал решения так, как считал нужным. Я согласен с ними», - высказался Маслов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» не смогли выявить сильнейшего в главном дерби Москвы – ничья 2:2. На текущий момент «красно-белые» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, а «армейцы» - третье.