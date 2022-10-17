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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, какие решения Карасёва в дерби вызвали вопросы в «Спартаке»

17 Октября 2022 • 19:30 Комментировать (2)

Как и можно было ожидать, по итогам главного дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» остались вопросы к судейству. «Красно-белые» даже направили обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС. Журналистам sport24 удалось узнать, по каким моментам спартаковцы хотят получить разъяснения.

Итак, «Спартак» просит ЭСК на ближайшем заседании оценить пять решений бригады Сергея Карасёва:

- неназначенный пенальти на Соболеве (29 минута);

- непоказанная вторая жёлтая карточка Мойзесу (43 минута);

- непоказанные вторые жёлтые карточки Виллиану Роше (61 и 78 минуты);

- неудаление Ермакова (81 минута).

Напомним, что битва между ЦСКА и «Спартаком» завершилась вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв ЭСК РФС
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Комментарии (2)
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Cruyff
17 Октября 2022 в 20:07
а чё так мало вечно эти пищевики чем то недовольны, если не выиграют то во всём виноваты судьи и Газпром
wertygaz
17 Октября 2022 в 20:15
Если бы против Зенита так судили, писка было бы еще больше...
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