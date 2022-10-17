​Стало известно, какие решения Карасёва в дерби вызвали вопросы в «Спартаке»

Как и можно было ожидать, по итогам главного дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» остались вопросы к судейству. «Красно-белые» даже направили обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС. Журналистам sport24 удалось узнать, по каким моментам спартаковцы хотят получить разъяснения.

Итак, «Спартак» просит ЭСК на ближайшем заседании оценить пять решений бригады Сергея Карасёва:

- неназначенный пенальти на Соболеве (29 минута);

- непоказанная вторая жёлтая карточка Мойзесу (43 минута);

- непоказанные вторые жёлтые карточки Виллиану Роше (61 и 78 минуты);

- неудаление Ермакова (81 минута).

Напомним, что битва между ЦСКА и «Спартаком» завершилась вничью со счётом 2:2.