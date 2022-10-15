Кухарчук: «Надеялись на победу»

В тринадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги новичок сезона «Факел» не сумел переиграть в гостевом матче «Химки», встреча завершилась вничью 0:0. Защитник «Химок» Илья Кухарчук разочарован подобным исходом игры, он считает, что его команда упустила возможность взять три очка. «Химки», по его словам, создал возможности, но не реализовал их.

- Рассчитывали на победу, должны были выигрывать, много моментов создали. 0:0 — результатом не удовлетворены, - заявил Кухарчук в интервью «Спорт-экспресс».

В следующем туре «Химки» ждет матч с московским «Спартаком», он пройдет 23 октября.