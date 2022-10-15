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«Это не футболист, а катастрофа»: Гуренко назвал самый провальный трансфер «Локомотива» при Цорне

15 Октября 2022 • 09:19 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко назвал самый провальный трансфер «железнодорожников» при Томасе Цорне. Недавно функционер был отправлен в отставку.

«Самый нелепый трансфер в эпоху Цорна - Едвай. Это ведь не футболист, а катастрофа! Хорват в каждом матче ошибается. Семин такого защитника давно бы выгнал», - приводит слова Гуренко «Спорт-экспресс».

Хорватский защитник перешел в «Локомотив» из «Байера» в прошлом году. За его трансфер московский клуб заплатил четыре миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата России Едвай принял участие в десяти поединках и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Тин Едвай Томас Цорн
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