Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Абаскаль не плюшевый» эксклюзив

12 Октября 2022 • 16:16 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможности московского «Спартака» вмешаться в борьбу за чемпионство с петербургским «Зенитом».

- «Зенит», скорее всего, опять станет чемпионом благодаря длинной скамейке. Не то чтобы он по игре сильнее остальных, но другие более нестабильны. «Спартак» в каком-то плане ожил, у них что-то такое появилось, возник какой-то дух немножко, однако всё равно им далеко до борьбы за первое место. Может, на следующий год «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию, но, опять же, если там останется тренер и будет хорошая селекция.

Абаскаль нравится тем, что у него есть что-то своё. Он целеустремлённый, это чувствуется. Когда у человека есть цель, он претворяет её в жизнь, люди в него верят, и это выливается в результат. Честно говоря, у меня сразу была на него надежда. Абаскаль не какой-то там плюшевый и непонятный тренер. Да, он молодой, но у него есть своя линия, которую он гнёт. Он с характером и добивается того, чего хочет. Если Абаскалю не поставят препонов, у «Спартака» будет прогресс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Октября
17:21 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: Я не знаю, пойдёт ли Сёмин в «Локомотив»
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Генич предлагает «Локомотиву» назначить Сёмина, но не тренером
17:11 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев — о «Локомотиве»: «Я за российского тренера»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв назвал победителя в предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Юран — об отстранении футболистов «Химок»: «Для меня это дикость»
16:47 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «Сёмин — легенда, это человек с большой буквы»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Волкова — о «Химках»: Если от этого будет польза, пусть хоть гуськом ходят, хоть хороводы водят
16:27 · Россия. Премьер-лига
Вилков прокомментировал выбор главного судьи на матч ЦСКА — «Спартак»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на дерби ЦСКА – «Спартак»
16:26 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили провокационное заявление Промеса о матче с ЦСКА
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Волкова: «Для любого игрока смена тренера — это что-то немножко нервное»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА и «Спартак» в любом случае не достанут «Зенит»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов оценил роль Федуна в истории «Спартака»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов высказался о шансах российских игроков уехать в Европу
16:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Зенит» на постоянной основе
Все новости
Рекомендуем