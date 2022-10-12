Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможности московского «Спартака» вмешаться в борьбу за чемпионство с петербургским «Зенитом».

- «Зенит», скорее всего, опять станет чемпионом благодаря длинной скамейке. Не то чтобы он по игре сильнее остальных, но другие более нестабильны. «Спартак» в каком-то плане ожил, у них что-то такое появилось, возник какой-то дух немножко, однако всё равно им далеко до борьбы за первое место. Может, на следующий год «Спартак» составит «Зениту» конкуренцию, но, опять же, если там останется тренер и будет хорошая селекция.

Абаскаль нравится тем, что у него есть что-то своё. Он целеустремлённый, это чувствуется. Когда у человека есть цель, он претворяет её в жизнь, люди в него верят, и это выливается в результат. Честно говоря, у меня сразу была на него надежда. Абаскаль не какой-то там плюшевый и непонятный тренер. Да, он молодой, но у него есть своя линия, которую он гнёт. Он с характером и добивается того, чего хочет. Если Абаскалю не поставят препонов, у «Спартака» будет прогресс.