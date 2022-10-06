Тренер «Ариса» Астафьев: В команде тепло приняли Кокорина

Помощник наставника «Ариса» Виталий Астафьев поделился информацией об адаптации нападающего Александра Кокорина.

«Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно. Ребята приняли Кокорина тепло — тем более, он любит пошутить, компанейский парень», — сказал Астафьев Sport 24.

Специалист отметил, что у российского форварда нет никаких проблем в общении с другими игроками, больше всего он общается с Даниэлем Сикорски.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах чемпионата Кипра, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.