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Тренер «Ариса» Астафьев: В команде тепло приняли Кокорина

06 Октября 2022 • 20:51 Комментировать

Помощник наставника «Ариса» Виталий Астафьев поделился информацией об адаптации нападающего Александра Кокорина.

«Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно. Ребята приняли Кокорина тепло — тем более, он любит пошутить, компанейский парень», — сказал Астафьев Sport 24.

Специалист отметил, что у российского форварда нет никаких проблем в общении с другими игроками, больше всего он общается с Даниэлем Сикорски.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах чемпионата Кипра, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Виталий Астафьев Даниэль Сикорски
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