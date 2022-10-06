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Бывшая жена Мамаева: Видимо, он скрывается от мобилизации в Турции

06 Октября 2022 • 19:52 Комментировать

Бывшая супруга достаточно известного российского футболиста Павла Мамаева по имени Алана в одной из социальных сетей ответила на вопросы подписчиков. В одном из вопросов у девушки спросили, как проходит судебный процесс по разделу имущества.

«Несмотря на то, что Мамаев сейчас скрывается в Турции (видимо от мобилизации), суды у нас идут своим чередом», - написала Алана.

По словам девушки, футболист не отказывается от исков. Алана предполагает, что Павлу нужны деньги, чтобы уехать из страны.

С лета текущего года Павел Мамаев не имеет клубной прописки. В сентябре полузащитнику исполнилось 34 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Алана Мамаева
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