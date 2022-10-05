​Судьям не приходили повестки из военкомата – Каманцев

Павел Каманцев, который занимает пост главы судейского комитета Российского футбольного союза, ответил на вопрос, приходили ли повестки из военкомата кому-либо из судей.

Напомним, что недавно в России была объявлена частичная мобилизация. Повестки уже получали некоторые люди из футбольного мира.

«Нет. Мы держим ситуацию на контроле. Чемпионат мы обеспечиваем полностью - все работают», - высказался Каманцев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

7, 8 и 9 октября пройдут матчи двенадцатого тура Российской премьер-лиги. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Зенит».