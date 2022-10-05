Александр Тихонов: «Даже если в России перейдут на систему «весна-осень», ничего хорошего не будет»

Бывший биатлонист Александр Тихонов ответил на вопрос о возможном переходе всех футбольных лиг России на систему «весна-осень».

«Обсуждают многое, а результатов нет. Даже если перейдут на систему «весна-осень», ничего хорошего не будет. Только продолжат списывать деньги», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нужно оставить только один чемпионат, и в Российской премьер-лиге должны играть такие футболисты, как Пеле и Диего Марадона.

Ранее новый президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что в будущем планирует перевести Вторую лигу на формат «весна-осень».