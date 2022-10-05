Федотов - о календаре ЦСКА: «Три дерби подряд - это праздник»

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов в беседе с журналистом поделился мнением о календаре своей команды в сезоне-2022/2023.

«Три дерби подряд - это очень интересно. Дерби - всегда праздник. Полные стадионы, хорошая результативная игра. Надеюсь, что мы будем в этих играх побеждать», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Отметим, что в ближайших матчах «армейцы» встретятся с «Динамо» и «Спартаком» в Премьер-лиге, а также сыграют против «Торпедо» в Фонбет Кубке России.

После 11 туров РПЛ подопечные Федотова занимают второе место в турнирной таблице.