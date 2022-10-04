​Зобнину должны вернуть гол в ворота «Краснодара»

Во вторник стало известно о том, что нападающему ЦСКА Фёдору Чалову вернули его гол в ворота «Химок», который после игры записали в протокол как автогол защитника Брайана Идову. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что в Российской премьер-лиге решили пересмотреть и другие подобные эпизоды. По данным источника, полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину с высокой долей вероятности вернут его гола в ворота «Краснодара», забитый в начале сезона.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Краснодар» в июле со счётом 4:1. Гол Романа Зобнина тогда был записан как автогол Сергея Бородина.