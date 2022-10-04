Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Зобнину должны вернуть гол в ворота «Краснодара»

04 Октября 2022 • 19:11 Комментировать

Во вторник стало известно о том, что нападающему ЦСКА Фёдору Чалову вернули его гол в ворота «Химок», который после игры записали в протокол как автогол защитника Брайана Идову. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что в Российской премьер-лиге решили пересмотреть и другие подобные эпизоды. По данным источника, полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину с высокой долей вероятности вернут его гола в ворота «Краснодара», забитый в начале сезона.

Напомним, что «Спартак» разгромил «Краснодар» в июле со счётом 4:1. Гол Романа Зобнина тогда был записан как автогол Сергея Бородина.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
19:57 · Россия. Премьер-лига
Деменко заявил, что «Краснодару» не хватает Черникова
19:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Алаев будет назначен на пост вице-президента РФС
19:31 · Кубок России
В Фонбет Кубке России не осталось любительских клубов
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Зобнину должны вернуть гол в ворота «Краснодара»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, почему «Зенит» каждый год показывает хорошие результаты
18:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Я бы не пошёл в «Зенит-2», мой уровень — это клуб РПЛ
18:44 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: До зимней паузы у «Зенита» конкурентов нет
18:34 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал преимущество Карпина над Семаком
18:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — об уровне российского футбола: Сидящим наверху нравится рассказывать нам сказки
18:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об интересе к РПЛ: Я всю жизнь в футболе, поэтому буду смотреть
18:14 · Россия. Первая лига
​Агент Ломовицкого: «Рубин» решил спрятаться от меня»
17:59 · ФНЛ-2. Группа 1
Бояринцев отреагировал на возможный переход Второй лиги на систему «весна-осень»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис назвал причину спада Захаряна 1
17:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Мартич: «Вест Хэм» обязан всё выплатить ЦСКА за переход Влашича
17:20 · Кубок России
Мостовой поделился мнением о ситуации «Зенита» в Фонбет Кубке России
Все новости
Рекомендуем