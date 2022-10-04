Канчельскис — об уровне российского футбола: Сидящим наверху нравится рассказывать нам сказки

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне российского футбола.

«Уровень российского футбола падает с каждым годом. Только клоуны и певуны говорят, что он повышается», — заявил Канчельскис «Чемпионату».

Эксперт не понимает, зачем люди себя обманывают, врут о повышении уровня чемпионата, наверное, им просто нравится рассказывать сказки.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 11-ти туров, имея в своем активе 29 набранных очков. На второй строчке располагается ЦСКА (23), замыкает троку «Ростов» (22), четвертый — «Спартак» (22), он уступает южанам по дополнительным показателям.