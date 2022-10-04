Действующий контракт связывает «Спартак» с голкипером Александром Селиховым до конца 2022 календарного года. Учитывая ситуацию, уже через три месяца футболист может оказаться в статусе свободного агента.

Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стала известна суть разногласий между сторонами. Новые руководители «Спартака» считают, что согласованный их предшественниками новый контракт Александра Селихова включает в себя завышенные агентские выплаты. Боссы «красно-белых» хотят сохранить вратаря, но при этом уменьшить сумму агентских по договору. Переговоры продолжаются.

Напомним, что в августе все 100% акций «Спартака» перешли к «Лукойлу».

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.