В «Зените» прокомментировали ситуацию с Радимовым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Владислава Радимова с поста главного тренера «Зенита-2».

«СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Радимов будет работать советником по вопросам развития молодёжного футбола. В должности наставника «Зенита-2» специалист проработал в период с 2018 по 2022 год. В текущем сезоне Второй лиги (третьем по силе футбольном дивизионе России) петербургская команда занимает шестое место в своей группе.