Радимов больше не тренер второй команды «Зенита»

Владислав Радимов оставил должность главного тренера «Зенита-2». Команда на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице своей группы Второй лиги – третьего по рангу футбольного дивизиона России.

При этом Радимов не уйдёт из клуба. Он будет работать в «Зените» в качестве советника по вопросам развития молодёжного футбола. Об этом рассказывает sport24, ссылаясь на информацию от пресс-службы «сине-бело-голубых».

Стоит сказать, что несколько дней назад Владислав Радимов схлопотал трёхматчевую дисквалификацию и штраф. Таково было наказание за оскорбления официального лица матча.