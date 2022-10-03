Зделар: «В РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы»

Сербский легионер Саша Зделар, который выступает в составе петербургского «Зенита», поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«Уровень лиги очень высокий. В России нет проходных матчей, все соперники непростые. Можно сказать, что в РПЛ команды играют на уровне топ-клубов Европы», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

27-летний хавбек перешел в ЦСКА минувшим летом из белградского «Партизана». В текущем сезоне Премьер-лиги Саша провел девять матчей, в которых получил три желтые карточки.

После 11 туров «армейцы» набрали 23 балла и занимают второе место в турнирной таблице.