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«Барселона» поставила условия Месси, Карпин может покинуть сборную России, «ПСЖ» нарушил обещание Мбаппе – в главных слухах недели рубрика

30 Сентября 2022 • 14:08 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какие условия возвращения поставила «Барселона» Лионелю Месси, когда и почему Валерий Карпин может уйти из сборной России, и что за обещание Килиану Мбаппе успел нарушить «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселона» поставила условия Месси

Лионель Месси может вернуться в «Барселону». По слухам, представители звёздного аргентинца уже общаются на этот счёт с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. В прессу просочились условия, на которых Месси может подписать контракт с «сине-гранатовыми». Так, во-первых, аргентинец должен будет пойти на сокращение заработной платы. А во-вторых, Лео должен будет принять тот факт, что он будет в полном подчинении тренера, даже если Хави в какой-то момент определит для аргентинца второстепенную роль. В «Барселоне» заботятся о том, чтобы приезд авторитетной звезды не помешал прогрессу молодых футболистов.

 

«Спартак» серьёзно потратится на трансферы

Недавно «Спартак» представил нового спортивного директора – этот пост занял англичанин Пол Эшуорт. Функционер якобы уже проинспектировал спортивный департамент клуба и сделал определённые выводы. Среди прочего, Эшуорт хочет увеличения числа скаутов и появления специалиста, который бы работал с футболистами в арендах.

Между тем, появилась информация, что владельцы «Спартака» готовы серьёзно потратиться на усиление состава команды в зимнее трансферное окно. Речь идёт о выделении как минимум 20 миллионов евро. По сегодняшним российским меркам это достаточно высокая сумма.

 

Карпин может покинуть сборную России

Сборная России в обозримом будущем будет проводить исключительно товарищеские матчи – санкции УЕФА и ФИФА, судя по всему, могут быть сняты ещё нескоро. Поговаривают, что Валерий Карпин в такой ситуации задумывается о том, чтобы уйти из сборной России по завершению действующего контракта. Трудовой договор связывает Карпина и РФС до конца текущего календарного года. Тренер уже выразил непонимание по поводу того, откуда берутся такие слухи, но было бы странно, если бы он говорил что-то другое. Все мы помним, как Карпин отрицал разговоры о своём приходе в сборную незадолго до назначения.

 

«Реал» не отказался от Холанна и Мбаппе

«Реал» активно связывали с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе, но подписать ни одного из этих двух форвардов мадридцы не смогли. Норвежец сделал выбор в пользу «Манчестер Сити», а француз предпочёл продлить контракт с «ПСЖ». Если верить слухам, «сливочные» не отказались от этих двух игроков. Флорентино Перес допускает, что в ближайшие годы «Реал» снова попробует подписать Мбаппе. Что до Холанна, то в Мадриде планируют новую попытку его заполучить на 2024 год. Тогда приобрести норвежца можно будет за 180 миллионов евро. Такая сумма прописана в его действующем контракте с «Манчестер Сити».

 

«ПСЖ» нарушил обещание Мбаппе

Отношения между звёздными форвардами «ПСЖ», Килианом Мбаппе и Неймаром, остаются напряжёнными. И дело здесь не только в споре о том, кто должен быть штатным исполнителем одиннадцатиметровых ударов. По слухам, бразильца раздражает высокомерное поведение француза. Понять Неймара, наверное, можно, ведь Мбаппе даже в интервью порой рассказывает, насколько он крут.

Между тем, в прессе сообщается о том, что «ПСЖ» уже успел нарушить обещание, данное Килиану Мбаппе в процессе переговоров о продлении контракта. Так, клуб уверял игрока в летнем подписании центрального нападающего, но не решил эту задачу. Теперь в центре атаки приходится играть самому Мбаппе, хотя ему хочется иметь более свободную роль на футбольном поле.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
30 Сентября 2022 в 15:00
Барсуки со временем стали умнее и расчетливее, хотя с нынешним финансовым состоянием вряд ли они потянут даже урезанную з/п маленького диктатора...
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