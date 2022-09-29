Гендиректор спонсора «Химок» не прокомментировал выплаты клубу

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин оставил без ответа вопрос о выплатах подмосковному клубу «Химки». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Согласно информации телеканала, задержка выплаты заработной платы в клубе составляет уже три месяца, задолженность - более 300 миллионов рублей.

О партнёрстве БК «Фонбет» и ФК «Химки» было объявлено в середине лета нынешнего года. Логотип букмекерской компании размещён как на тренировочных и игровых комплектах форм команды, так и на трибунах домашнего стадиона клуба.