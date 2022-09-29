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Гендиректор спонсора «Химок» не прокомментировал выплаты клубу

29 Сентября 2022 • 21:28 Комментировать

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин оставил без ответа вопрос о выплатах подмосковному клубу «Химки». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Согласно информации телеканала, задержка выплаты заработной платы в клубе составляет уже три месяца, задолженность - более 300 миллионов рублей.

О партнёрстве БК «Фонбет» и ФК «Химки» было объявлено в середине лета нынешнего года. Логотип букмекерской компании размещён как на тренировочных и игровых комплектах форм команды, так и на трибунах домашнего стадиона клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Анохин Фонбет
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