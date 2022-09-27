Агент Сафонов — о Рыжикове: «В перспективе он хочет быть главным тренером»

Алексей Сафонов, агент бывшего тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, рассказал о планах своего клиента.

«Готов ли Сергей попробовать себя в качестве главного тренера? Когда получит лицензию PRO, сейчас у него лицензия А. В перспективе он хочет быть главным тренером», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что Рыжиков пока не приступал к обучению на лицензию PRO, хотя уже сейчас он может возглавить команду из Первой лиги, а пока у него есть время, он, возможно, презентует свою книгу «Вратарь из народа».

Напомним, ранее Рыжиков возглавлял «Красаву» и входил в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Ахмате».