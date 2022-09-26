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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Карпин должен работать либо в клубе, либо в сборной»

 
26 Сентября 2022 • 07:37 Комментировать

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Мое мнение: тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Все равно где-то конфликт интересов. Однозначно нужно определиться: работать или в сборной, или в клубе», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Карпин также является главным тренером футбольного клуба «Ростов».

На прошлых выходных сборная России провела первый матч после длительного перерыва. Подопечные Карпина на выезде сыграли против команды Киргизии и отпраздновали непростую победу со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Сергей Юран
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