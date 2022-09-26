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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известные футбольные клубы из небольших городов мира

 
26 Сентября 2022 • 07:34 Комментировать
Все мы привыкли к тому, что чем больше город, тем больше там возможностей, а значит и больше финансов. Многие именитые футбольные клубы располагаются в Мадриде, Мюнхене, Милане, Лондоне… Однако есть и клубы, которые представляют небольшие населённые пункты. О таких известных командах и пойдёт речь в этой статье.
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Французский клуб «Осер» представляет одноимённый город с населением в 37 900 человек. При этом стадион клуба вмещает почти 25 тысяч болельщиков! Вино «Шабли», красивый вид на реку Йонна, вкус французских булочек… Казалось бы, живи и радуйся, но в Осере ещё и успевают ходить на футбол, а команда радует своими результатами. Чемпион Лиги 1 сезона-1995/96, четырёхкратный обладатель Кубка Франции и полуфиналист Кубка УЕФА – весьма впечатляющий список титулов для клуба из небольшого города. Большая часть успехов связана с именем Ги Ру, который помимо работы главным тренером успевал отметиться в бизнесе, литературе и журналистике. Куда шире список титулов у клуба княжества Монако с населением на 200 жителей больше. ФК «Монако» – восьмикратный чемпион Франции, в сезоне -2003/04 остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, проиграв в финале «Порто» во главе с Моуриньо. Но всё-таки «Монако» представляет целое княжество, имея значимые ресурсы для привлечения игроков высокого уровня.

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Франция славится командами из небольших городов. В Лансе проживают 31 600 человек. Клуб из этого города стал чемпионом страны в сезоне-1997/98. Славные были времена во Франции в 90-х, что ни год, то новый чемпион, да ещё и из небольшого города! ФК «Ланс» успел дважды выиграть Кубок Интертото в середине нулевых и четыре раза завоевал Кубок Франции за свою 122-летнюю историю. Но главная особенность «Ланса» в том, что стадион, на котором играет команда «Боллар-Делелис», вмещает 38 тысяч зрителей, что превышает население города! И это неудивительно, слишком много любителей футбола съезжается на матчи с округи.

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Несмотря на целую подборку клубов из Франции, лидерами нашего рейтинга являются команды из Англии и Германии. ФК «Брентфорд» частенько «кочует» из Чемпионшипа в АПЛ. Став третьим в том сезоне во второй по значимости лиге страны, «Брентфорд» выиграл переходный турнир и расположился в нижней части турнирной таблицы АПЛ на старте нового сезона. 17-тысячный стадион на 27 тысяч жителей города регулярно собирает аншлаги, хотя титулов команда пока не брала. Лидером же нашего рейтинга является «Хоффенхайм» из одноимённой деревни (3300 человек), которая подчиняется городу Зинсхайм с населением в 35 тысяч человек. Формально клуб вышел в элиту немецкого футбола, будучи «деревенской» командой, за что и получил это прозвище. В сезоне-2017/18 «Хоффенхайм» добрался до бронзовых медалей Бундеслиги, что может расцениваться в Германии почти как золотые медали (при живых-то «Боруссии» и «Баварии»).Матчи «деревенских» проходят на «Вирзоль-Рейн-Неккар-арена», которая вмещает чуть больше 30 тысяч человек, но 9200 мест на стадионе стоячие. Ради любимого клуба можно и простоять почти два часа в ожидании лучших результатов.

Мыль о том, что футбол любят везде, подтверждается. И даже в небольших населённых пунктах клубы Европы собирают зрителей и любителей футбола.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Осер Ланс Хоффенхайм
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