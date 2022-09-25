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​Канчельскис ведёт переговоры с рядом клубов

 
25 Сентября 2022 • 18:47 Комментировать

Андрей Канчельскис в обозримом будущем может вернуться к тренерской работе. По словам бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», у него есть целый ряд предложений.

«Сейчас я на переговорах. У меня много вариантов. Хотелось бы дальше поработать. Интерес есть. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Есть предложения и от европейских, и от азиатских команд», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Андрей Канчельскис не работает тренером уже почти два года. В октябре 2020 года российский тренер покинул «Навбахор» из Узбекистана.

В январе Андрею Канчельскису исполнится 54 года. Футбольную карьеру он завершил в начале 2007 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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