Булыкин оценил шансы Баринова уехать в Европу

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно шансов полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Он может заиграть в Европе. По своим качествам Дмитрий очень хороший футболист, лидер и игрок сборной. Если есть желание, может уехать», - приводит слова Булыкина «Спорт-экспресс».

Действующий трудовой договор 26-летнего полузащитника с «железнодорожниками» рассчитан до середины следующего года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Дмитрий провел девять матчей, в которых получил три желтые карточки и одну красную.