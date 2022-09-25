Игрок сборной России вспомнил о сорвавшемся трансфере в «Валенсию»

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов, который выступает на клубном уровне за московский «Локомотив», вспомнил о сорвавшемся трансфере в испанскую «Валенсию».

«На каком этапе это было? Уже где-то 80%. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

26-летний опорный полузащитник выступает в составе «железнодорожников» с лета 2016 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дмитрий провел девять поединков, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален.