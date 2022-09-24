​Ломаев: «Для меня «Ростов» и «Химки» - самые интересные команды в РПЛ»

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев выделил две наиболее интересные, на его взгляд, команды Российской премьер-лиги.

«Отмечу «Ростов» и «Химки». Для меня это самые интересные команды в РПЛ. Их специфика заключается в том, что они высоко поднимают вратаря, получается лишний игрок в поле», - высказался Ломаев, слова которого приводит «РИА Новости».

Любопытно, что Ломаев не отметил «Зенит», становившийся чемпионом России в четырёх последних сезонах. Питерцы лидируют в РПЛ и сейчас.

На текущий момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Химок», то команда располагается на 13-й позиции.