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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ломаев: «Для меня «Ростов» и «Химки» - самые интересные команды в РПЛ»

 
24 Сентября 2022 • 15:53 Комментировать

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев выделил две наиболее интересные, на его взгляд, команды Российской премьер-лиги.

«Отмечу «Ростов» и «Химки». Для меня это самые интересные команды в РПЛ. Их специфика заключается в том, что они высоко поднимают вратаря, получается лишний игрок в поле», - высказался Ломаев, слова которого приводит «РИА Новости»

Любопытно, что Ломаев не отметил «Зенит», становившийся чемпионом России в четырёх последних сезонах. Питерцы лидируют в РПЛ и сейчас. 

На текущий момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Химок», то команда располагается на 13-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Химки Иван Ломаев
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