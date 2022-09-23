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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крестинин: Несколько футболистов из сборной Киргизии могли бы играть в РПЛ

 
23 Сентября 2022 • 16:17 Комментировать

Наставник сборной Киргизии Александр Крестинин считает, что некоторые футболисты из его команды могли бы играть в РПЛ.

«В РПЛ могли бы, наверное, играть несколько игроков из сборной. Не на уровне потенциальных еврокубков. Но в принципе могли. Имена называть не буду», — передает слова Крестинина «Чемпионат».

Напомним, товарищеский матч между сборной России и сборной Киргизии состоится завтра, 24 сентября, в Бишкеке. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.  

Александр Крестинин возглавляет национальную команду Киргизии с 2014 года. Ранее он тренировал «Нефтчи» (2010-2011) и «Дордой» (2017-2021).

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Евро-Футбол.Ру,
сборная киргизии Александр Крестинин РПЛ
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