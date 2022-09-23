«Коринтианс» хочет выкупить форварда «Зенита»

Бразильский клуб «Коринтианс» планирует выкупить нападающего Юри Алберто у петербургского «Зенита». Об этом рассказал президент «чёрно-белых» Дуилио Монтейро Алве.

«Мы очень довольны игрой Алберто. Юри много тренируется и ведет игру команды. Он помогает как в глубине поля, так и в создании голевых моментов. Нам бы хотелось оформить его выкуп. «Зенит» купил его за 25 миллионов, но практически не использовал. У нас есть желание подписать его, в России об этом знают», - передает слова руководителя ESPN.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии 21-летний форвард провел десять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.