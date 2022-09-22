​Ломаев отреагировал на то, что его не берут на матч сборной России

Иван Ломаев оказался четвёртым лишним – вратаря не берут на матч сборной России против Кыргызстана. Футболист «Крыльев Советов» отреагировал на такое решение тренерского штаба национальной команды.

«Это спортивная жизнь, всё нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально», - высказался Ломаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ломаев отметил, что он был рад познакомиться с тренерским штабом сборной России и поработать под руководством Виталия Кафанова.

Отметим, что на матч с Кыргызстаном отправятся вратари Матвей Сафонов, Михаил Кержаков и Антон Шунин.

Сборная России сыграет против Кыргызстана в субботу, 24 сентября.